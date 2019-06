Insediato il nuovo Consiglio comunale a Cotignola: eletti i capigruppo

Lunedì si è svolta nella sala consiliare della sede municipale la prima seduta del consiglio comunale di Cotignola, dopo le elezioni amministrative del 26 maggio. Dopo la convalida degli eletti, il sindaco Luca Piovaccari ha prestato giuramento di fronte al Consiglio. Successivamente c’è stata la comunicazione in merito alla costituzione dei gruppi consiliari e alla designazione dei capigruppo. Per il gruppo Insieme per Cotignola-Centrosinistra il capogruppo sarà Davide Pietrantoni, mentre per il gruppo Centro Destra per Cotignola il capogruppo sarà Oriano Casadio.

In seguito, il sindaco ha dato comunicazione della nomina della giunta comunale. La commissione elettorale sarà composta dal sindaco Luca Piovaccari (di diritto), mentre i consiglieri nominati sono Primo Costa (Centro Destra per Cotignola), Benedetta Zama, Giovanni Scarpa (Insieme per Cotignola-Centrosinistra). I supplenti sono Sebastiano Riolo, Laura Mengozzi (Insieme per Cotignola - Centrosinistra) e Monica Burattoni (Centro Destra per Cotignola). Per quanto riguarda la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, questa sarà composta dal sindaco Luca Piovaccari (di diritto), mentre i consiglieri nominati sono Sebastiano Riolo (Insieme per Cotignola - Centrosinistra) e Monica Burattoni (Centro Destra per Cotignola). Infine, i rappresentanti del Consiglio comunale di Cotignola che faranno parte del Consiglio dell’Unione della Bassa Romagna sono Linda Melandri, Matteo Mingazzini (Insieme per Cotignola- Centrosinistra) e Oriano Casadio (Centro Destra per Cotignola).