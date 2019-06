Insediato il nuovo Consiglio comunale di Alfonsine

Martedì si è tenuto il primo Consiglio comunale di Alfonsine. Nel corso della seduta si è svolto l’insediamento del nuovo Consiglio, che ha provveduto ad alcuni adempimenti previsti dalla legge, tra cui la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Riccardo Graziani, la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei relativi capigruppo, la comunicazione dei componenti della giunta e delle relative deleghe e le elezioni della Commissione elettorale e della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

“Negli ultimi anni la nostra comunità è stata attraversata da alcune sfide e cambiamenti – ha detto Graziani subito dopo il giuramento - Il nostro obiettivo è continuare ad assicurare a tutti i cittadini i servizi di cui hanno bisogno e, laddove possibile, migliorarli. Citando un passaggio del discorso agli studenti che Piero Calamandrei pronunciò il 26 gennaio 1955, sottolineo quanto lavoro ci sia ancora da fare in termini di applicazione dei principi garantisti sanciti dalla nostra Costituzione, perché si raggiunga una uguaglianza di fatto e non solo di diritto, puramente formale. Proprio nell’interesse della nostra comunità siamo intenzionati a portare avanti un dialogo costante con tutte le forze rappresentate in Consiglio, consapevoli della grande responsabilità che tutti noi abbiamo in questo ruolo”.

I capigruppo designati sono per la maggioranza (gruppo “Alfonsine Sì – Centrosinistra”) Stefano Folicaldi, e per la minoranza Laura Beltrami (gruppo “Per Alfonsine”) e Donatella Garavini (gruppo “MoVimento 5 Stelle”). Eletti anche i consiglieri comunali che rappresenteranno il Comune di Alfonsine nel Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Stefano Folicaldi, Valentina Marangoni e Antonio Melandri per la maggioranza, Stefano Gemignani per la minoranza.

Passando alla commissione elettorale comunale, questa sarà composta per la maggioranza da Elisabetta Golfieri e Tiziano Cavini e per la minoranza da Donatella Garavini. I supplenti sono Roberta Grilli e Ottaviana Foschini per la maggioranza e Stefano Gemignani per la minoranza. La Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari sarà composta dal sindaco Riccardo Graziani e dai consiglieri Riccardo Andraghetti e Laura Beltrami. Formalizzata la presentazione degli assessori: Elisa Vardigli (vicesindaco), Roberta Contoli, Valentina Marangoni, Roberto Laudini e Angelo Antonellini.