L'agricoltura al centro: un incontro con l'europarlamentare De Castro

Martedì 21 maggio alle 20.30 l’europarlamentare Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo, sarà alla Sala Le Dune di Campiano in via Petrosa 205 per un incontro dal titolo “L’agricoltura al centro”, nel corso del quale affronterà i temi delle riforme agricole e del settore agro alimentare. L’incontro sarà preceduto da una cena a base di pizza.