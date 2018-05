L'assessore Fagnani a Cipro per parlare di mobilità sostenibile

L'assessore alla mobilità Roberto Fagnani e il responsabile dell'ufficio pianificazione mobilità, Nicola Scanferla, sono in questi giorni a Nicosia (Cipro) per partecipare al meeting del progetto InnovaSump e presentare le azioni che il Comune di Ravenna sta portando avanti nell’ambito della mobilità sostenibile, anche con la collaborazione dell'università di Bologna, grazie ai progetti europei InterregEurope InnovaSump e Interreg Med Locations, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

L'incontro si svolge a seguito della quinta Conferenza Europea sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, un'occasione per molte città di tutta Europa per ritrovarsi e scambiare buone pratiche sulla mobilità sostenibile e promuovere la cooperazione tra le diverse iniziative finanziate dall'Unione europea. In linea con la decisione della Commissione europea di proclamare il 2018 anno della multi-modalità, il tema principale della Conferenza è "Pianificare città multi-modali", prendendo in esame differenti mezzi di trasporto, la loro integrazione e soluzioni di mobilità combinata per passeggeri e merci nelle città e regioni europee.