L'assessore Ouidad Bakkali nominata vicesegretaria del Pd regionale

L’assessore ravennate Ouidad Bakkali è stata nominata vicesegretaria del Pd dell’Emilia Romagna nella nuova segreteria istituita da Paolo Calvano. “Ringrazio il segretario Calvano - ha detto Bakkali - e la comunità regionale del partito per questo atto di fiducia nei miei confronti. Il lavoro da fare è tanto e complesso in questa fase delicata per la nostra Regione che dovrà affermare nei prossimi mesi un'identità chiara sui temi che l'hanno resa la miglior Regione d'Italia su tanti versanti, ma soprattutto a partire da quello della cura delle persone. Il modello di buon governo emiliano romagnolo va difeso nei suoi valori fondanti, migliorato laddove necessario e rilanciato verso le sfide del futuro".

"Siamo soddisfatti di questa nomina – ha dichiarato il segretario del Pd provinciale Alessandro Barattoni– che premia e valorizza le competenze e la passione di Ouidad per la politica e l’amministrazione. Questo incarico è motivo di orgoglio per la nostra federazione e per tutto il partito regionale. Sono certo che Bakkali contribuirà a costruire proposte serie e credibili, in grado di rispondere alle sollecitazioni dei cittadini e alle attese delle persone, delle famiglie e delle nostre comunità. In questo momento è importante rendere il nostro partito plurale, capace di essere al fianco di tutti, ma soprattutto di chi fa più fatica e oggi è più fragile ed esposto. Nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti. Le auguriamo buon lavoro e lo estendiamo anche a tutti i componenti della nuova segreteria".

"Le mie più sincere congratulazioni a Ouidad per essere stata nominata da Paolo Calvano vicesegretaria regionale del Pd dell'Emilia Romagna - aggiunge il sindaco Michele de Pascale - Si tratta di un riconoscimento importante per il Pd ravennate e romagnolo. Un incarico che riconosce le capacità e le competenze di Ouidad, nonché il suo impegno nella politica e nell'amministrazione. Sono certo che il suo lavoro in questo ruolo porterà un valore aggiunto a tutto il Pd dell'Emilia Romagna".