L'attacco della Lega: "Finanziamenti regionali 'miracolosi' in campagna elettorale"

“Fondi che miracolosamente compaiono in vista delle elezioni: è questo che spesso succede con i finanziamenti regionali. Chiediamo di fare luce una volta per tutte sulla situazione certificando tutte le risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna destinate agli investimenti e manutenzioni sul territorio comunale”. Samantha Gardin, segretario provinciale della Lega Nord, capogruppo nel consiglio comunale a Ravenna e candidata al collegio uninominale con il centro-destra annuncia la presentazione di una proposta di mozione "affinchè l’amministrazione si impegni a riportare correttamente le entrate in base all’effettiva erogazione del finanziamento in ogni sua forma, in unica soluzione o erogazione a rendicontazione, un’operazione che dovrà avere anche l’asseverazione della Corte dei Conti".

"Il Comune deve attivarsi urgentemente presso la Corte dei Conti” - spiega Gardin - per mettere in sicurezza i conti e dare certezza ai cittadini che le opere promesse sui giornali siano effettuate. Non è certo un caso che la maggior parte degli interventi finiscano per essere procrastinati nel tempo, rimandati a data da destinarsi nascondendosi dietro la scusa della mancanza di fondi per poi vedere la luce ‘magicamente’ in vista delle tornate elettorali. Proviamo a fare un esempio concreto: nel 2017 il bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna aveva accolto un investimento da 12 milioni di euro, promesso e impegnato, per il potenziamento dell’aeroporto di Parma, operazione pubblicizzata proprio durante la campagna elettorale di Bonaccini. Vinte le elezioni il finanziamento è stato stralciato dal bilancio di previsione. Questo dimostra come spesso certe manovre siano solo uno specchietto per gli elettori dei comuni che si apprestano al voto”.