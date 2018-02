"L'europa tra sovranismo e populismo": un incontro del Partito Repubblicano

"In questa campagna elettorale i Repubblicani vogliono ribadire con forza e chiarezza la loro opzione per una Europa forte, unita e democratica. Non vi può, infatti, essere alcuna politica di crescita, di difesa, di sicurezza e di contrasto alla immigrazione clandestina che non sia, se vuole essere effettiva ed efficace, di livello europeo - spiegano i candidati - I Repubblicani hanno la consapevolezza che solo un forte rilancio dello spirito europeista insieme

ad una forte iniziativa di rinnovamento in senso democratico delle istituzioni europee costituiscono l’unica risposta alle spinte nazionaliste e sovraniste che devono essere combattute perché rappresentano una visione arretrata e di stampo populista alle grandi questioni aperte nella società civile e politica di oggi, compresa quella italiana".

Insieme ai candidati del Pri nei collegi uninominali al Senato ed alla Camera, Luisa Babini e Paolo Gambi, ne parleranno Daniela Memmo, ordinario di diritto civile all’Università Di Bologna e Davide Giacalone, giornalista e opinionista, in un nconto in programma per lunedì 19 alle 17.30 al circolo repubblicano "Doveri e diritti" di via Monfalcone 10.