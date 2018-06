"La legge 194 non si tocca, si applica": al via un ciclo di incontri del Pd

Il Partito Democratico di Ravenna ha organizzato una serie di iniziative raccolte sotto lo slogan “La legge 194 non si tocca, si applica”. Il primo incontro si svolgerà, giovedì alle ore 20.30 al Circolo Casadei Monti in via San Mama 75 a Ravenna. Si parlerà di salute, sessualità e maternità per la qualità della vita delle donne, insieme a Ouidad Bakkali, assessore Pubblica istruzione, Politiche e cultura di genere; Lucia Bongarzone, coordinatrice Conferenza regionale Donne Pd; Michele de Pascale, sindaco di Ravenna; Giorgio Palazzi Rossi, ginecologo. "La legge - viene ricordato nella presentazione dell'appuntamento - fu promulgata nel 1978, togliendo dalla clandestinità e dall’illegalità l’interruzione volontaria della gravidanza facendo in modo che le strutture sanitarie pubbliche la garantissero gratuitamente e i consultori ne assicurassero la prevenzione attraverso una efficace educazione sessuale e sanitaria. Il calo delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia è stato ed è in continua e progressiva diminuzione ma il vero problema della legge, a quarant’anni dalla sua introduzione, è soprattutto la sua mancata applicazione a causa del nodo dell’obiezione di coscienza di medici e infermieri. Secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute, con dati del 2016, i ginecologi obiettori nelle strutture in cui si praticano interruzioni di gravidanza sono oltre il 70%. In molte regioni il diritto garantito dalla 194 è di fatto negato. Quarant’anni dopo, le donne incontrano ancora molti ostacoli e il loro diritto a scegliere è tutt’altro che garantito. Il Partito Democratico sarà dalla parte delle donne e dei diritti".