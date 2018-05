La questione dei Diplomati Magistrali sbarca in Consiglio comunale

La questione dei Diplomati Magistrali approderà all’ordine del giorno del Consiglio comunale a Ravenna il 3 maggio. Una delegazione del Comitato Diplomati Magistrali ha incontrato il 2 febbraio il sindaco Michele De Pascale e l’assessore all'Istruzione Ouidad Bakkali per chiedere un intervento che impegnasse il primo cittadino e la Giunta ad adoperarsi in tutte le sedi istituzionali, affinché si trovasse una soluzione definitiva per tutelare i lavoratori, gli allievi, le famiglie e l'intera comunità educante attraverso la salvaguardia dei contratti stipulati a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale ante 2002 attraverso un'idonea procedura che tuteli la dignità e i diritti quesiti di questi insegnanti .

"Dopo l’emissione di ben 100 cautelari favorevoli e 7 sentenze di merito positive (passate in giudicato), con cui la VI sezione del Consiglio di Stato riconosce il diritto, dei Diplomati Magistrali ante 2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (graduatorie per accedere ai ruoli), il 20 dicembre scorso lo stesso Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha emesso una sentenza che ribalta la propria linea esecutiva, negando inaspettatamente tale diritto", ricordano dal comitato.

"Tale sentenza, che non produce effetti per i docenti che hanno avuto una sentenza passata in giudicato, crea disparità di trattamento tra due categorie di ricorrenti uguali per titolo, ma difformi per sentenza venendo a ledere il principio Costituzionalmente garantito di parità di trattamento - spiegano Comitato Diplomati Magistrali -. dal Sono 60.000 i maestri che verranno licenziati, molti fra cui in ruolo da anni, ed esclusi dalle graduatorie ad esaurimento. A Ravenna sono circa 585 gli insegnanti che perderanno il posto di lavoro". Nello stesso giorno una delegazione del Coordinamento Diplomati Magistrali. sarà ricevuta in Regione dall’Assessore all’Istruzione Patrizio Bianchi.