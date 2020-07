La chiusura della Pialassa Baiona finisce in Parlamento

Il Comune di Ravenna tira diritto sulla chiusura per bonifica, dal 6 al 31 luglio, della pialassa Baiona e la Lega, dopo il question time di martedì in consiglio comunale, annuncia una risoluzione in Regione e una interpellanza in Parlamento. Si tratta, attacca il consigliere Gianfilippo Nicola Rolando, di una "decisione funesta": la chiusura dello specchio d'acqua causa infatti un danno al turismo, in particolare a quello naturalistico, e all'economia dei pescatori, dice. "Ci sono 50 famiglie con spesa fissa". L'intervento, quindi, va fatto slittare a dopo l'estate, afferma il leghista ribadendo i problemi per l'isola dei pavoni, gli animali dei capannisti, la raccolta dei vermi da pesca, la pesca delle anguille e gli stabulari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla questione si interessa anche Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna con un ulteriore question time, segnalando che l'intevento in precedenza era previsto per stralci e non tutto in una volta. Si tratta, replica l'assessore all'Ambiente, Gianandrea Baroncini, di un "progetto importante di rimozione di rifiuti" e di contrasto alla pesca di frodo. Era previsto per febbraio-marzo ma causa emergenza sanitaria è slittato. "Tra la chiusura totale e la posticipazione - conclude - si è optato per una chiusura che raggiunge un equilibrio sostenibile". (fonte Dire)