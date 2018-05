La giovane Isabella Ciotti eletta alla guida dei Mazziniani cervesi

Isabella Ciotti, 29 anni, cervese, è la nuova Presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana - sezione di Cervia “Ornella Piraccini”. Martedì sera, nel corso dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, è stata eletta all’unanimità e sono stati costituiti gli organismi direttivi. Isabella Ciotti succede a Loretta Lacchini, per sei anni anima dell’Ami che, giunta a fine mandato, decide di passare il testimone ai giovani con l'auspicio che facciano crescere l'associazione affermando i valori di libertà e giustizia, nonchè di partecipazione democratica alla vita della società civile.

Isabella Ciotti, laureata in giurisprudenza, funzionario sindacale, ha ringraziato Loretta Lacchini per l'impegno e la passione profusa per il lavoro svolto e ha mostrato idee chiare su come far crescere un'associazione antica e radicata in Romagna: "Nel mio mandato mi propongo di coinvolgere il maggior numero di cittadini e in particolare di intercettare i giovani - ha affermato la neoeletta - L'associazione, oltre all'obiettivo di mantenere viva la memoria e l'insegnamento di uno dei Padri della Patria, Giuseppe Mazzini, si propone di affermarne in chiave moderna l'attualità del pensiero per la riscoperta dei doveri e diritti di cittadinanza, elementi su cui fondare una coscienza civile forte delle proprie radici in Italia ed in Europa. Se riusciremo a far germogliare anche solo un seme di questi intramontabili valori nella coscienza delle persone, ne sarà valsa la pena". Risultano eletti dall'assemblea anche i componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri. Consiglio Direttivo: Giuseppe Pomicetti (vicepresidente), Loretta Lacchini (segretaria e tesoriere), Vincenza Imolesi, Ryan Paganelli. Consiglio Probiviri: Eugenio Casadei, Ludovica Malkowski, Maura Meldolesi.