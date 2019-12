La Lega attacca: "Nuovi immigrati ospiti in alberghi e colonie? Il sindaco chiarisca"

Venerdì il gruppo consiliare della Lega di Cervia ha inviato al sindaco Massimo Medri un'interrogazione a risposta scritta circa la "richiesta di chiarimento relativa alla presenza nel territorio di nuovi cittadini verosimilmente extracomunitari".

"In particolare, da alcune settimane a questa parte in città stanno circolando delle voci sull’arrivo (“in gran segreto”) di un numero imprecisato di cittadini di nazionalità nigeriana che sarebbero giunti a Cervia e alloggerebbero in determinate strutture pubbliche o private (pregasi produrre apposito elenco di tutti gli alberghi, colonie o altri stabili convenzionati in cui, negli ultimi dodici mesi, sarebbero stati ospiti i cittadini extracomunitari inviati dalla locale Prefettura) - spiegano i consiglieri - Con queste poche righe vorremmo avere dal sindaco delle delucidazioni circa lo status di questi migranti o richiedenti asilo che siano e, soprattutto, sapere a quale titolo codeste persone siano venute nel nostro territorio. Chiediamo alla Giunta se corrisponde a verità l’arrivo di più cittadini stranieri nell’ultimo mese. In risposta positiva al quesito, vorremmo sapere con quale modalità siano giunte a Cervia queste persone e infine desidereremmo sapere quali informazioni ha il sindaco circa l’evento".