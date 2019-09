La Lega lancia una campagna elettorale per la candidata alle Regionali Borgonzoni

Maria Marabini, segretaria Lega Russi, partirà in tutta la Romagna con la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni candidata alle Regionali Emilia-Romagna. A Russi venerdì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ripartirà la stagione dei banchetti Lega Salvini in piazza Farini (piazzetta Dante).

"Predisporremo anche una serie di eventi informativi per approfondire tematiche di rilevanza regionale per coinvolgere ed avvicinare la società civile alla politica - spiega Marabini - La meritocrazia sarà la parola d'ordine della Lega. La candidata alla presidenza regionale Emilia-Romagna della Lega Lucia Borgonzoni ha le carte in regola per contrastare l'attuale presidente Bonaccini. Noi saremo, dopo decenni di potere incontrastato in una sola area politica della Regione, un'alternativa democratica per favorire le politiche a favore dei cittadini, quelle economiche e imprenditoriali del territorio. Correremo uniti per vincere le elezioni in Emilia-Romagna seguendo le direttive del nostro segretario nazionale Matteo Salvini nel nome dell'autonomia e della libertà. Siamo uniti anche nella speranza che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella restituisca la parola al popolo italiano".