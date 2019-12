La Lega promuove il "No tax day" con Morrone e il senatore Bagnai

Sabato, alle 16.30, a Ravenna, nella Sala P. Paolo d’ Attorre in via Ponte Marino 2, si terrà l’evento "No tax day" promosso dalla Lega in tutte le regioni italiane "per spiegare la manovra “lacrime e sangue” del governo delle tasse". Ad introdurre sarà il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, a seguire ci sarà l’intervento dell’economista Alberto Bagnai, senatore della Lega. “Sarà l’occasione - spiega Morrone - per illustrare gli effetti devastanti che la manovra del governo M5S-Pd-Iv-Leu avrà sulla nostra economia, e un momento per parlare delle proposte della Lega di Matteo Salvini per rilanciare il Paese. C’è bisogno di rimettere al centro gli interessi dell’Italia e degli italiani, di sostenere i nostri territori e le nostre imprese, che subiranno danni gravissimi per colpa delle scelte scellerate di questo governo”.