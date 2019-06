La nuova Giunta di Cervia si insedia in Municipio: "Lavoreremo stando dentro la città"

Si è insediata venerdì mattina la nuova Giunta comunale di Cervia e si è tenuta la prima seduta. "Non è passato neppure un mese dall’elezione e ho già impostato l’attività amministrativa con la Giunta comunale - spiega il sindaco Massimo Medri - Ho coinvolto tutti i collaboratori in una campagna di ascolto che riguarderà i cittadini nelle loro varie espressioni, a partire dai Consigli di zona. Continuerò a incontrare i cittadini recandomi personalmente nelle varie località del territorio, per rendermi conto in prima persona dei problemi e dei bisogni della gente. Contemporaneamente verranno programmati incontri con i rappresentanti delle varie categorie economiche e del volontariato per fissare i metodi e le basi del confronto che avverrà nei prossimi mesi e che si svolgerà per dare modo a tutti di portare contributi e idee, per la realizzazione del programma di legislatura e per individuare gli obiettivi prioritari. Il compito sarà quello di lavorare per tutti i cittadini di Cervia, ascoltando le persone, cercando di capire il problemi e le esigenze, stando dentro la città e nel territorio".