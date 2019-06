La Pigna: "De Pascale mantenga le promesse fatte a Marina di Ravenna"

"Sarà un caso, ma laddove ci sono Comitati cittadini e Pro Loco non a guida Pd, le località risultano essere più trascurare ed abbandonate dall’amministrazione de Pascale". E' l'accusa che lancia "La Pigna" attraverso una nota stampa, nella quale si parla di "un atteggiamento di totale indifferenza e in perfetta continuità con quello delle amministrazioni precedenti, sempre targate Pd, tanto che, in taluni casi i cittadini di diverse località sono ormai all’esasperazione".

Viene preso come esempio "il caso di Marina di Ravenna, una località che, esaurita l'attività di speculazione immobiliare e turistica che l’ha spolpata, é stata letteralmente dimenticata dal Comune. Il Presidente del Comitato cittadino, Stefano Gardini, si lamenta a ragione per la mancata realizzazione di quegli interventi già promessi più volte e mai eseguiti. Nel mirino, ci sono opere attese da anni come la mancata messa in sicurezza e riqualificazione di alcune strade fortemente disastrate, prima fra tutte Via Zara. Dall’altra parte, ci sono lavori che vengono iniziati e, incredibilmente ed ingiustificatamente sospesi, come la messa in sicurezza dell’incrocio prospiciente l’area Ex Xenos".

"Queste sono solo alcune delle tante problematiche che affliggono Marina di Ravenna e che, non essendo state risolte in passato, si aggravano di anno in anno - viene aggiunto -. Marina di Ravenna é una località ricca di bellezze e di potenziale e, così come gli altri Lidi trascurati del nostro Comune, meriterebbe un minimo di attenzione in più nel rispetto dei residenti e delle imprese che pagano regolarmente tasse ed imposte e che credono nella propria località. Abbiamo presentato un question time affinché il Sindaco de Pascale riferisca finalmente e pubblicamente riguardo le tempistiche e le modalità di intervento per Marina".