Sabato La Pigna (Lista civica per Ravenna) ed Energie PER l’Italia (Centro destra con Stefano Parisi), saranno al mercato di Ravenna, in piazza Sighinolfi, con un banchetto per la raccolta firme per la sicurezza a Ravenna. Nel pomeriggio, saranno presenti in centro storico, in Piazza XX Settembre.