La Pigna: “Urge una mobilitazione dei capannisti e dei ravennati per salvare la Pialassa Piomboni”

Le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal Presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi sono gravi per quanto chiare: la Pialassa non sarà più navigabile e l’acqua avrà una profondità massima di poche decine di centimetri. Questa é, di fatto, una sentenza di morte per i Piomboni. Le cause non sono da ascrivere a problematiche naturali bensì a precise volontà e responsabilità politiche.

Gli interessi economici dei soliti noti, ben tutelati dal Pd ravennate, prevalgono, come sempre, su quelli dei ravennati e dell’ambiente. La presenza della casse di colmata strapiene di rifiuti, le stesse casse che da anni hanno le autorizzazione scadute, ne sono un’evidente prova. Nessuno ha mai verificato gli effetti e le conseguenze di queste enormi discariche sullo stato di salute della Pialassa Piomboni. Al pari, nessuno ha mai verificato la qualità dei terreni della Pialassa e cercando di individuare da cosa siano effettivamente composti. É chiaro che, al di là dei proclami piddini, l’obiettivo della Giunta Municipale de Pascale é quello di rendere non più fruibile la Pialassa Piomboni.

Proprio per evitare questa più che concreta eventualità e per dare più forza a chi, come la lista civica La Pigna, si oppone seriamente e fermamente al triste destino della Piallassa, esortiamo tutti i ravennati a cui sta a cuore l’ambiente e quindi anche la Pialassa Piomboni, i capannisti e gli ambientalisti a far sentire la propria voce e ad organizzare spontaneamente una manifestazione sotto la sede dell’Autorità Portuale e sotto il Comune, per chiedere lo stop delle azioni che stanno uccidendo la Pialassa e la sua effettiva riqualificazione e rinascita. Solo una forte mobilitazione può, infatti, far preoccupare il Pd al punto da costringerlo a desistere dal suo progetto.

LISTA CIVICA "LA PIGNA"