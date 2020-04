La proposta della Pigna: "Concedere la manutenzione di scuole, musei, biblioteche e parchi"

Da oltre un mese ormai scuole, musei, biblioteche, parchi e giardini pubblici sono chiusi, così come diversi uffici comunali sono vuoti per via dello "smart working". "Molte di queste infrastrutture necessitano di interventi di manutenzione - spiega la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi - Proponiamo allora al sindaco Michele de Pascale di dar corso al più presto agli interventi di manutenzione, così da ottenere un duplice vantaggio: da un lato si approfitta di questo periodo di chiusura forzata, dall’altro si da l’opportunità alle imprese edili, che peraltro si trovano in grandissima difficoltà, di riprendere la propria attività e realizzare i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione degli impianti, dei serramenti e del verde pubblico. Va sottolineato che le scuole, i siti museali cittadini, le biblioteche, i parchi, i giardini e gli uffici comunali vuoti, essendo caratterizzati da ampi spazi o comunque da ambienti divisi, sono luoghi ideali per la ripresa dei lavori in condizioni di sicurezza, rispettando gli obblighi di distanziamento e tutelando la salute dei lavoratori. Occorre definire una pianificazione delle manutenzioni e della sanificazione di questi luoghi, nonché determinare le procedure per la scelta delle ditte a cui affidarle. Chiediamo, quindi al sindaco di prendere in considerazione questa proposta per poter partire al più presto con gli interventi di cui molte infrastrutture pubbliche e parchi necessitano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.