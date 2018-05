La proposta dopo il caso di Torino: "Iscrizione all'anagrafe dei bambini figli di coppie omogenitoriali"

Iscrizione all'anagrafe dei bambini figli di coppie omogenitoriali: è la richiesta del capogruppo di Sinistra per Ravenna in consiglio comunale, Michele Distaso, che ha presentato un'interrogazione al sindaco Michele De Pascale. "Il Comune di Torino ha da poco registrato all'anagrafe cittadina un bambino nato in Italia, indicando nel registro di stato civile che il bambino è nato da una coppia omogenitoriale, compiendo un atto che non ha precedenti nel nostro paese - spiega il consigliere di maggioranza - Molti Comuni hanno seguito l'esempio del Comune di Torino e molti altri sindaci italiani stanno dichiarando in questi giorni la loro disponibilità a procedere nella stessa direzione. La società civile si evolve così velocemente che risulta sempre più urgente adeguare il sistema normativo: il riconoscimento delle diversità, il rispetto della parità di trattamento e il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia dovrebbero essere garantiti a prescindere da qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale".

Secondo Distaso sarebbe auspicabile che il Parlamento procedesse con "l'approvazione di una Legge che garantisca le coppie di madri e di padri, poiché a oggi né la Legge 40/2004, né la Legge 76/2016 forniscono una risposta al necessario e pieno riconoscimento dei bambini e delle bambine nati da una coppia omogenitoriale. Le decisioni assunte dai Comuni rappresentano un passo in avanti verso una nuova cultura dei diritti: chiediamo dunque al sindaco di seguire l'esempio di altri Comuni e di indicare all'atto di iscrizione all'anagrafe cittadina la nascita dei bambini e delle bambine da coppie omogenitoriali".