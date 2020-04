La proposta: "Ridurre le tariffe dei parcheggi per favorire attività e stabilimenti balneari"

"Ridurre le tariffe dei parcheggi per favorire attività e stabilimenti balneari". E' la richiesta di Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna: "Noi ravennati, si sa, in molti casi non nutriamo particolare simpatia per l’uso dei mezzi pubblici, anche a causa della qualità del servizio offerto che non sempre risponde adeguatamente alle esigenze della città, del forese e dei lidi - spiega la consigliera - Ed è altamente probabile che il numero dei fruitori dei mezzi pubblici diminuisca ancora, a causa delle misure di distanziamento per contrastare la diffusione del Covid-19 e alle prescrizioni che il Governo nazionale sta pensando di varare per il loro utilizzo. Dall’altra parte, ci sono le tante attività commerciali e artigianali, oltre che bagni e attività dei lidi, che in queste settimane sono rimaste chiuse e che necessitano di sostegno e agevolazioni per evitare che il tessuto economico della nostra città si impoverisca.

"Riteniamo allora utile che il Comune di Ravenna proceda con la riduzione delle tariffe dei parcheggi, con particolare attenzione a quelli del centro e dei lidi, ma non solo, così da favorire l’afflusso dei clienti verso gli esercizi pubblici e gli stabilimenti balneari del nostro territorio - continua Verlicchi - É fuori di dubbio che vi sia la necessità di rianimare il nostro centro storico, da anni sofferente per la progressiva scomparsa di attività. Così come gli stabilimenti balneari e le attività commerciali (bar, ristoranti, negozi, ecc.) dei nostri lidi avranno bisogno di particolare sostegno per affrontare una stagione turistica che si preannuncia irta di difficoltà e incertezze. La riduzione delle tariffe dei parcheggi (nei giorni e nei periodi in cui é previsto) costituirà un incentivo per chi vorrà usufruire di questi servizi. Chiediamo, quindi, al sindaco Michele de Pascale di valutare questa nostra proposta, così come le tante proposte che gli abbiamo presentato in queste settimane, e per le quali attendiamo le sue valutazioni".