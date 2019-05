La rappresentazione dell'Europa da metà '800 a oggi: se ne parla con Roberto Balzani

"La rappresentazione dell'Europa (e dei cittadini che la abitano) da metà '800 ad oggi": è il tema di un incontro con Roberto Balzani, promosso dalla sezione dell’Associazione Mazziniana, che avrà luogo venerdì 10 maggio alle 21 presso la Sala Rubicone di Cervia. "Giuseppe Mazzini diceva: “Noi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa. Esiste in Europa una concordia di bisogni, un comune pensiero, un'anima universale [...] esiste una tendenza europea... La storia particolare delle nazioni sta per finire, la storia europea sta per cominciare” - spiega Isabella Ciotti, presidente dell'associazione mazziniana di Cervia - Ed è proprio partendo da queste premesse, nella settimana dove si festeggia la giornata dell'Europa, che il professore di storia contemporanea dell'Università di Bologna ci racconterà come è cambiata l'idea di Europa dal Risorgimento ai giorni nostri. Un'occasione importante per vederci e pre-vederci meglio".