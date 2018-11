La rete antifascista organizza un dibattito sui neofascismi

Sabato 17 novembre alle 17, presso la sala Buzzi di via Berlinguer 11, la Rete Antifascista Ravenna presenta una serata di approfondimento e dibattito con Saverio Ferrari e Marinella Mandelli dell'Osservatorio Democratico Sulle Nuove Destre. "Si parlerà di neofascismi - di Forza Nuova e Casa Pound - e di come i nuovi fascismi utilizzino il web e le fake news per creare disinformazione". L’evento è realizzato con la collaborazione del gruppo consigliare Ravenna in Comune.