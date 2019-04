'La Sinistra' alle elezioni europee: "Giustizia sociale e ambientale"

"Il 26 maggio votiamo per il futuro dell’Italia e dell’Europa". Si presenta così alle urne 'La Sinistra', lista che si propone di unire alle elezioni europee "tutte le persone che non si riconoscono nelle politiche di austerity volute da socialisti e popolari, ma che al tempo stesso rifiutano la xenofobia e i muri delle destre nazionaliste. La Sinistra partecipa unita e determinata a non lasciare spazio al liberismo di Calenda, nè alla deriva del Governo Salvini-Di Maio". Nel collegio Nord Est è capolista Silvia Prodi, consigliera regionale in Emilia Romagna. Il secondo in lista è Adelmo Cervi.

"Vogliamo che non sia più possibile chiudere una fabbrica in Italia per riaprirla nell’Est Europa, o non pagare le tasse dovute scappando in Lussemburgo - spiega Chiara Mancini, candidata dell’area romagnola - Vogliamo riconquistare i diritti dei lavoratori, un salario minimo e un reddito di base europeo. Vogliamo un Green New Deal, perché il surriscaldamento globale si combatte con i fatti. Vogliamo la libertà di vivere e di amare come meglio si crede e non come qualcuno decide per noi. Le nostre proposte si fondano sulla giustizia sociale e ambientale: proponiamo una radicale riforma dell’Europa e dell’Italia, che rifiuti il dumping sociale e fiscale, restituisca potere ai cittadini, ricostruisca i diritti a lavoratrici e lavoratori e punti a una riconversione ecologica dell’economia. Il nostro riferimento al Parlamento Europeo è il GUE/NGL, il gruppo che unisce tutti partiti della sinistra e dell’ecologismo radicale: da Podemos alla Linke, da Syriza al Bloco de Esquerda. Nel corso della nostra prima Assemblea al teatro Quirino di Roma abbiamo già ricevuto il sostegno di tante personalità della cultura e dell’impegno civile e politico, fra cui il sindaco di Riace Mimmo Lucano e la scrittrice Michela Murgia. Presenteremo le nostre proposte in un’assemblea pubblica venerdì 3 maggio a Ravenna, alle 20.30, alla sala Buzzi di via Berlinguer, insieme alle nostre candidate e candidati e a tutti voi che non vi riconoscete nelle politiche di austerity volute da socialisti e popolari e che al tempo stesso rifiutate la xenofobia e i muri delle destre nazionaliste".