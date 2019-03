Conselice, ladri in Comune. La candidata sindaco Panfiglio: "Situazione non più tollerabile"

“I furti continuano e l'amministrazione comunale tace, la situazione non è più tollerabile”. A dirlo è la candidata sindaco della lista civica “Uniti per Conselice” Eliana Panfiglio, che torna sulla questione sicurezza dopo l'ultimo episodio avvenuto in paese. “Questa volta i malviventi hanno addirittura violato il Municipio, dove sono entrati per rubare attrezzature tecnologiche. Dopo gli scippi e i furti in una scuola e nell'ex ospedale, è stato colpito anche il Comune, i cittadini non possono continuare a tollerare questa situazione”.

“Mesi fa, quando scipparono una signora , lanciai il primo allarme sicurezza - sottolinea Panfiglio - qualcuno disse che creavo allarmismo, adesso , alla luce degli ultimi furti avvenuti a Conselice, la situazione è lampante e sempre più preoccupante. Il nostro grido d'allarme non è mai stato preso in considerazione dall’amministrazione comunale e questo è il risultato: i malviventi continuano a colpire case e uffici pubblici. Il 26 maggio c'è la possibilità di cambiare, se andremo al governo con noi ci sarà, da subito, tolleranza zero nei confronti dei criminali , per questo una delle prime decisioni che abbiamo preso è stata quella di avere un assessore alla Sicurezza competente, che avrà il compito di garantire la sicurezza dei cittadini con provvedimenti adeguati”.