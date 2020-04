Le gelate mettono in ginocchio gli agricoltori: "Cambiamenti climatici devastanti"

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, nella sofferenza che ha colpito anche nel nostro territorio, e con gravissime ripercussioni economiche in tanti settori, un’altra tegola si abbatte sulle nostre popolazioni: quella delle gelate che hanno messo in ginocchio gli agricoltori.

"Anche qui nella Zona 7 (Roncalceci, Filetto-Pilastro, Ghibullo-Longana, San Pietro in Trento, Coccolia e Ragone) e in generale nei nostri foresi, le gelate notturne degli ultimi giorni di marzo e dei primi di aprile, con le temperature che sono andate sotto lo zero di diversi gradi, hanno fortemente colpito le coltivazioni agricole - spiega Giuseppe Tadolini, consigliere territoriale di Ravenna in Comune nella zona 7 - Dopo un inverno eccezionalmente caldo, in cui molte piante sono state stimolate a una ripresa vegetativa troppo precoce, questa ondata di freddo intenso e improvviso ha falcidiato i nostri frutteti e i nostri campi. Fortunatamente le produzioni agricole non sono tutte compromesse, ma albicocche, pesche, susine, nettarine hanno subito un colpo gravissimo e irreversibile. Probabilmente in molti frutteti la produzione è perduta al cento per cento. Dovrebbe andare un po’ meglio per le orticole, per grano, orzo e mais. Per le seminative si aggiunge il problema della siccità, vista la scarsità di precipitazioni degli ultimi tempi. Purtroppo non tutte le produzioni hanno coperture assicurative. Abbiamo appreso con favore che i sindaci della Romagna hanno chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale, e crediamo che questo atto sia indispensabile per compensare almeno in parte il danno economico, e anche per prevenire un’ eccessiva lievitazione dei prezzi al consumo, la qual cosa – dopo la batosta economica che molte persone devono sopportare per l’emergenza coronavirus – sarebbe veramente esiziale per tanta gente. Ma siamo convinti anche che una riflessione di fondo si debba aprire a tutti i livelli, con le realtà politiche e della società civile, con le categorie economiche e le istituzioni, e con la popolazione tutta".

"Queste evenienze, che in parte sono – ahinoi - sempre esistite, si stanno facendo via via più frequenti e gravi man mano che i cambiamenti climatici procedono nella loro devastante evoluzione - continua il consigliere - Il rapporto fra perturbazioni ambientali, modificazioni del clima ed eventi estremi è ormai inequivocabile e scientificamente documentato, e le posizioni negazioniste che ancora troppo spesso emergono non sono più solo superficiali, ma irresponsabili e a nostro avviso dovrebbero a questo punto venire considerate criminali. Si deve assolutamente procedere, con la massima determinazione, a invertire la direzione del modello di sviluppo che divora risorse ed energia e moltiplica senza fine emissioni nocive, gas serra e calore. Va compiuto ogni passo (dalla riconversione energetica più decisa, a un’estesa opera di riforestazione, a una sterzata netta sulle politiche del trasporto) perché il bilancio ambientale si inverta in favore della capacità dei sistemi naturali di rimanere in equilibrio. Lo sappiamo bene: ci sentiremo rispondere che sono le politiche nazionali, e addirittura quelle continentali e mondiali, a dover affrontare questi temi. Ma noi siamo fedeli a quell’antico motto che recita “pensare globalmente e agire localmente”, e riteniamo che dai territori e dalle periferie debba venire la spinta alla riconversione ecologica dell’intera economia. Per cui, al netto dell’indispensabile sostegno economico a chi è stato colpito, si aprano fin da subito tutti i tavoli possibile per discutere e progettare il futuro sostenibile, con la consapevolezza che, anche a fronte delle scelte più coraggiose, i primissimi risultati della riparazione ambientale si cominceranno a vedere fra diversi anni e quelli più sostanziosi li vedranno le prossime generazioni. Ma soprattutto a queste ultime deve andare il nostro pensiero e il nostro impegno. Per cui pensiamo che anche Ravenna e il suo territorio debbano essere capaci di fare con determinazione la propria parte".