"Le mille tasse degli italiani": se ne parla nell'incontro del Movimento 5 stelle

Sabato 12 maggio il Movimento 5 stelle di Lugo e l'associazione Lugo a 5 Stelle organizzano un incontro rivolto a tutti i cittadini e agli amministratori per approfondire le dinamiche della politica economica italiana e di come essa influenzi il sistema contributivo. L'appuntamento inaugura la quarta stagione della rassegna politica “Dialoghi per la Verità” e avrà luogo presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, in Piazza dei Martiri alle 17.

Ospite del convegno l'avvocato tributarista e docente di fiscalità internazionale Ricky Salvatore Lantino, che per l'occasione presenterà il suo libro "Le 1000 tasse degli italiani". La serata, presentata dal capogruppo del M5S di Lugo Domenico Coppola, sarà un'occasione per discutere di un tema peculiare per chi amministra una città.