Le pensiline bus di Conventello e Savarna saranno ripristinate

Nei giorni scorsi si è discussa nella commissione Affari istituzionali del Comune di Ravenna la petizione sul possibile ripristino delle due pensiline bus soppresse a Savarna e Conventello. La petizione per la loro riabilitazione era stata sottoscritta da 411 cittadini del posto, primi firmatari Serena Mingozzi di Conventello e Nicola Carnicella di Savarna, e sostenuta da Lista per Ravenna. “Il ripristino riguarda strutture ubicate sulle vie principali dei rispettivi abitati, percorse dai mezzi pubblici, ove avviene una maggiore concentrazione di utenti, in particolare studenti. In entrambi i casi, si tratta di ristabilire la situazione preesistente, modificata per sopravvenute esigenze dei proprietari frontisti” si legge in una nota di Lista per Ravenna

“La richiesta era stata avanzata al Comune il 7 febbraio 2015 da parte del Comitato Cittadino di Conventello-Grattacoppa-Savarna, che l’aveva formulata già il 29 settembre 2009 all’Azienda comunale dei trasporti. La petizione lamenta che da allora, nonostante ripetuti solleciti, nulla si è mosso, per quanto la necessità di installare nuovamente le due pensiline sia sostenuta da un numero elevato di utenti, cresciuto di anno in anno e destinato fortunatamente a crescere, composto principalmente da bambini che, non essendoci ripari nelle vicinanze, sono costretti, quando vanno a scuola, a rimanere esposti alle piogge e al vento, oltretutto su banchine largamente sconnesse e occupate dai veicoli in sosta” prosegue la nota di Lista per Ravenna



“La discussione in commissione è stata largamente proficua. Tutti i gruppi politici intervenuti sono stati concordi con l’assessore ai lavori pubblici Fagnani circa la volontà che le due pensiline siano ripristinate, se non nello stesso punto, nelle immediate vicinanze, indicando come termine entro cui realizzarle l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020. Nel frattempo, l’amministrazione individuerà le soluzioni tecniche da adottare per i due manufatti e le rispettive locazioni, formulerà il progetto delle opere inserendole nel piano delle nuove pensiline 2019 e assegnerà in tempo utile l’appalto dei lavori”.

Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, “ringrazia l’assessore e i gruppi politici rappresentati in consiglio comunale per l’unitarietà espressa sugli impegni da assumere, ma in particolare la prima firmataria Serena Mingozzi, che ha avviato il dibattito come relatrice della petizione, e tutti gli abitanti di Savarna e Conventello e dei paesi parimenti interessati al problema, Grattacoppa e Torri di Mezzano, che l’hanno massicciamente sottoscritta, attraverso i punti di raccolta messi a disposizione da esercizi e attività pubbliche del territorio.”