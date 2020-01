Le sardine fanno il "bis" a pochi metri dall'evento di Salvini, Berlusconi e Meloni

Le sardine "raddoppiano". Oltre all'evento nazionale in programma sabato al Papeete, le sardine ravennati hanno organizzato una seconda manifestazione in programma per venerdì 24 gennaio alle 18:30 in piazza Kennedy: la stessa serata in cui a pochi metri di distanza, in piazza del Popolo, saliranno sul palco Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per la chiusura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni.

"Le sardine invaderanno nuovamente Ravenna guidati dalle note gentili della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, della creatività, dell’inclusione e della complessità - spiegano gli organizzatori - Mentre in contemporanea, in Piazza del Popolo, ci saranno i leader del sovranismo populista, che dal loro pulpito continueranno a gonfiare le persone di odio, disinformazione e conformismo, dall'altro lato ci saremo noi, spiriti liberi e navigatori appassionati, con la nostra energia e il nostro guizzo brillante negli occhi. Vogliamo una piazza calda, empatica, multietnica, giovane, anziana, creativa, complessa, geniale ed educatamente caotica. Portate le vostre coloratissime sardine, i fantasiosi striscioni e, per i musicisti, i vostri strumenti musicali perché performeremo all'unisono "Bella Ciao". Chiamiamo a raccolta tutta l'Emilia-Romagna, per far vedere alle bestie che saranno qui in città quant'è profondo il mare!".