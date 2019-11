Le "sardine" sfiorano i 10mila iscritti, Manuela Rontini: "Il Pd non le strumentalizzi"

Le quasi 10.000 sardine di Ravenna - tanti sono ormai gli iscritti al gruppo Facebook - sono un "bellissimo segnale", perchè "questo è un movimento che nasce spontaneo. Era molto tempo che le piazze dell'Emilia-Romagna non si riempivano di giovani". Ma Manuela Rontini, consigliera regionale Pd ricandidata alle elezioni del possimo 26 gennaio, avvisa anche il suo partito sulla condotta da tenere: "Noi come Pd - dice Rontini alla rassegna stampa dell'Assemblea legislativa - dobbiamo stare un passo indietro, perchè questo movimento va accompagnato, non strumentalizzato".

Rontini replica anche al collega della Lega, Matteo Rancan, che osservava sul filo del paradosso come quelle piazze di 'sardine' siano in realtà riempite da Matteo Salvini. "Ci può credere solo Rancan, neanche Salvini ci crede - replica la dem - quelle sono piazze riempite da ragazzi che non si rassegnano alla rabbia, ma vogliono un futuro di speranza per la nostra comunità". Quella delle regionali, comunque, è per Rontini una "sfida entusiasmante ma molto complicata, per la prima volta la nostra regione sarà contentibile". (fonte Dire)