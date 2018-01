"Le uniche telecamere che funzionano bene sono quelle per multare nella zona Ztl". E' quanto afferma il consigliere comunale de "La Pigna", Veronica Verlicchi, intervenendo sulla questione sicurezza. "Sono mesi che chiediamo al sindaco Michele De Pascale di attivarsi per contrastare il continuo e preoccupante aumento di furti in negozi ed abitazioni - afferma Verlucchi -. Per contro, lui e il suo vice sindaco con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani, ci hanno risposto che non c’era alcuna emergenza furti. Ora che i ladri si sono spinti fin sotto la residenza comunale, in piena Piazza del Popolo, entrambi si dichiarano preoccupati. Il sindaco parla di “escalation” allarmante, mentre il vice sindaco continua a promettere 1 milione di euro per la sicurezza: milione di cui, però, non si trova traccia nel bilancio di previsione comunale del 2018".

"Mentre loro si prodigano in inutili dichiarazioni sui giornali, le uniche telecamere che funzionano ottimamente sono quelle della Ztl, ovvero quelle che servono a multare gli automobilisti che osino oltrepassare il “Varco Attivo” - prosegue Verlicchi -. Mentre, le poche telecamere installate per sorvegliare la città, non funzionano e non vengono monitorate. La situazione drammatica del nostro Comune é figlia di decenni in cui il Pd ha sempre negato prima e minimizzato poi che esistesse un problema sicurezza per il nostro territorio. Lo dimostra anche il fatto che negli ultimi 5 anni, le amministrazioni Pd hanno investito la misera cifra di 34.000 euro per la sicurezza urbana".

"Per quanto cerchino di celare le proprie colpe, de Pascale e Fusignani sono responsabili dell’assenza totale di investimenti e di iniziative in materia di sicurezza da parte del Comune di Ravenna - conclude -. Prendono volutamente in giro i ravennati che pagano le tasse e che hanno il sacrosanto diritto di vivere in sicurezza e in serenità. Gli unici investimenti di cui si preoccupano sono quelli che li aiutano a fare cassa a spese dei cittadini. É così che De Pascale e i suoi dimostrano di avere a cuore la sicurezza dei loro cittadini? Visto che le nostre soluzioni in materia di sicurezza rimangono inascoltate, (telecamere, vigilanza privata e un milione di euro a budget per ogni anno) ci rivolgeremo presto ai cittadini ravennati stimolando un loro coinvolgimento diretto a sostegno delle nostre precise e concrete proposte e per costringere questa Giunta di incapaci a prendere provvedimenti urgenti in materia di investimenti e di servizi per la sicurezza di tutto il territorio".