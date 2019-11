Lega all'attacco a Lugo: "Dove sono i 1000 alberi promessi dal sindaco?"

Il 21 novembre si celebra la giornata nazionale degli alberi. "Spero che questa ricorrenza serva da promemoria all’amministrazione comunale di Lugo, che sembra essersi dimenticata dell’impegno assunto in campagna elettorale di piantumare 1000 alberi sul territorio comunale, nel corso dei 5 anni di mandato - commenta Francesco Martelli, consigliere comunale della Lega a Lugo - Nel corso di questi primi mesi, dopo le elezioni comunali, l’unica notizia arrivata agli onori delle cronache circa il verde pubblico è stata la decisione della giunta di abbattere gli alberi (in ottima salute) nella zona dell’ex tamburello, sul canale dei Mulini, per far spazio a due campi sportivi in sintetico. Fortunatamente questo progetto è stato bloccato con una petizione dagli abitanti della zona. Auspichiamo che l’amministrazione tenga fede alle promesse fatte in campagna elettorale, mostrando una maggior sensibilità alle tematiche ambientali, anche considerato la presenza di un assessore dei Verdi nella giunta Ranalli”.