Lega: "Per fermare l'epidemia serve una massiccia campagna di tamponi"

“Per arginare la diffusione dell'epidemia Covid-19, l'unica soluzione possibile è quella di avviare una massiccia campagna di tamponi. Sino ad oggi, infatti, è stata sottostimata la vera incidenza dei positivi e molte persone a casa con sintomi da influenza sarebbero state da sottoporre a tampone. Ci troviamo in questa emergenza anche perché i tamponi effettuati sono stati troppo pochi: finora non abbiamo individuato bene i portatori sani o quelli con sintomi lievi che potevano e potrebbero ancora andare in giro e continuare a infettare”. E' quanto sostengono i consiglieri regionali del Gruppo Lega Emilia-Romagna.

“Ora è necessario che la Regione avvii subito una massiccia campagna per l'esecuzione di tamponi. Non c'è più tempo da perdere e questo è l'unico strumento preventivo che ha dimostrato di funzionare per prevenire la diffusione del contagio” chiedono Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni.