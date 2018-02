Lega e istruzione: "Asili nido gratuiti e stop all'alternanza 'scuola-sfruttamento'"

"Gli asili nido dovranno essere gratuiti per dare possibilità alle lavoratrici-madri di espletare al meglio il loro compito e garantire priorità di accesso ai residenti del Comune da più di cinque anni". Marabini Maria, candidata al Senato della Repubblica Italiana per Lega Salvini premier ritiene che la scuola sia "il fulcro da cui far partire l’educazione dei ragazzi in ogni ordine. Promuoveremo l’abolizione di anomalie e storture della legge impropriamente detta “Buona scuola”, caldeggiando la centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo in cui dovrà prevalere la meritocrazia dovrà prevalere. Gli obiettivi primari che accomunano l’intero sistema educativo saranno indirizzati a sviluppare nei giovani uno spirito autenticamente critico, fortemente orientato alla conoscenza del sè e della propria identità, per affrontare le sfide del domani e i problemi dell’oggi; creare le condizioni affinché la formazione possa aprire al mondo del lavoro e garantire e orientare l’inserimento occupazionale nei settori che rispondano alle singole aspettative, richieste ed esigenze. L’alternanza scuola-lavoro (non scuola-sfruttamento) sarà mirata a individuare percorsi che garantiscano, qualità oltre che congruenza fra alternanza e indirizzo di studi".

"Nel 2016 circa 250.000 insegnanti - quasi un terzo dell’intero corpo docente - si sono spostati, mettendo in difficoltà due milioni e mezzo di studenti e venendo a meno continuità didattica: mi attiverò perché vengano espletati concorsi a livello regionale e graduatorie provinciali - prosegue Marabini - Il nostro obiettivo è quello di mantenere in Italia i nostri migliori ricercatori, scienziati, e in generale personale universitario qualificato che purtroppo non trova spazi per poter crescere professionalmente, ma soprattutto per mettere al servizio della nostra comunità il proprio “bagaglio”, ed è cosi costretto a portare tutto questo valore personale all’estero".