Lega Nord, una cena con la capolista al Senato Lucia Borgonzoni

La Lega Nord di Faenza organizza per lunedì sera, alla Tana del Lupo alle 20.30, una cena di sezione con la capolista al Senato Lucia Borgonzoni. "Sarà una serata di confronto e dibattito, per dare via allo sprint finale per questa campagna elettorale, per caricarci in vista del 4 marzo - spiegano i leghisti manfredi - Abbiamo invitato la collega Lucia Borgonzoni, una delle donne della Lega più conosciute e volto tv nazionale del Movimento. Sarà presente e sarà intervistata dal giornalista Maurizio Marchesi. Alla cena sarà inoltre presente tutta la sezione faentina della Lega Nord e altri candidati della Camera e del Senato. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare, soprattutto gli indecisi, per ascoltare le motivazioni della Lega e le nostre proposte. Faenza, ora più che mai, sarà una delle roccaforti della Lega in Romagna".