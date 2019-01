Legge di bilancio: per i piccoli comuni arrivano risorse per strade, scuole e patrimonio

Ammontano a 4.250.000 euro i fondi destinati ai Comuni romagnoli con popolazione sotto i 20.000 abitanti previsti dalla recente legge di bilancio 2019 e attribuiti ai beneficiari con un decreto del ministero degli Interni del 10 gennaio. I contributi assegnati devono essere utilizzati nel 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Ne danno notizia i deputati Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Elena Raffaelli.

"Dopo le tante critiche pregiudiziali - sottolinea Morrone - si dimostra come la manovra del Governo vada concretamente in aiuto ai piccoli comuni, sbloccando fondi finora vincolati e destinandoli a opere essenziali in settori come l’edilizia scolastica o la prevenzione del rischio sismico. Dalle parole ai fatti: mentre una manciata di sindaci si perde in polemiche pregiudiziali, il Governo ha liberato centinaia di milioni di euro per i piccoli comuni italiani da utilizzare entro maggio che consentiranno di aprire nuovi cantieri e fare investimenti a beneficio dell’intera comunità".

Per Bagnacavallo, Russi, Alfonsine e Massa Lombarda il contributo è di 100mila euro; per Conselice, Castel Bolognese, Fusignano, Brisighella, Cotignola e Riolo Terme di 70mila euro; mentre per Solarolo, Casola Valsenio e Bagnara di Romagna di 50mila euro.