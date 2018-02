Liberi e Uguali lancia un 'Piano nazionale antifascismo': "Scioglieremo i gruppi fascisti"

Il deputato di Possibile Andrea Maestri, candidato di Liberi e Uguali al Senato, a poche ore dalla visita del segretario di Forza Nuova Roberto Fiore a Ravenna, rilancia il "Piano nazionale antifascismo", che prevede prima la sospensione e poi lo scioglimento dei gruppi fascisti. "La proposta - spiega Maestri - è articolata in cinque punti: istituzione di un osservatorio pubblico su fatti, fenomeni, gruppi e movimenti fascisti; piano formativo straordinario in ogni ordine di scuola, dalle superiori all'università, sulla storia dei fascismi, l’educazione al multiculturalismo, il diritto antidiscriminatorio, la tutela dei diritti umani fondamentali; sospensione immediata, nella prospettiva dello scioglimento, di gruppi, partiti e movimenti di ispirazione fascista e razzista; produzione di programmi in Rai e contenuti informativi sul tema del fascismo, della Costituzione repubblicana, dei valori di solidarietà economica, politica e sociale; rimodulazione delle pene relative alle fattispecie di reato già esistenti; misure riparative nei confronti delle vittime di reati d’odio".