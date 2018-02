Liberi e Uguali sui fatti di Macerata: "Manifestare contro i fascismi non è mai un errore"

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". Il coordinamento di Liberi e Uguali di Ravenna condivide l’appello lanciato da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza, al premier Paolo Gentiloni e al Ministro dell’interno Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata. "È sbagliato e pericoloso vietate la possibilità di manifestare a Macerata, dove è andato in scena un atto di terrorismo a matrice razzista e fascista - continuano da Leu - Quando dai proclami xenofobi si passa al sangue per le strade, occorre reagire. La risposta al terrorismo deve essere la stessa impiegata dell’Europa dei popoli che non si lascia intimidire. Casa Pound e Forza Nuova annunciano di volersi fare carico delle spese legali di Traini e manifestano a Macerata. Immaginate se fosse accaduto qualcosa di analogo nei paesi europei vittime di attentati motivati da odio razziale. Per questo le manifestazioni non sono tutte uguali: fascismo e antifascismo non sono assolutamente paragonabili. Manifestare il nostro antifascismo significa esternare il nostro rispetto alla Costituzione, ai suoi dettati che ci rendono cittadini. Per questo riteniamo indispensabile che, dalle manifestazioni dei prossimi giorni, emerga in modo chiaro e unitario la voce dell’Italia che dice no al razzismo e al fascismo. Invitiamo tutte le donne e uomini della sinistra a scendere in piazza pacificamente e senza divisioni in tutte le occasioni possibili, in nome della democrazia repubblicana nata dalla Resistenza".