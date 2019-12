Liverani (Lega) al convegno della Federazione Italiana Pesca Sportiva

Il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, sarà alle 19 in via Rasponi, con Matteo Salvini, per inaugurare la nuova sede della LEGA a Ravenna. Nella serata, alle 20.30, il Consigliere presenzierà come relatore al convegno della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), a Fosso Ghiaia, dove si discuterà sul tema “Bracconaggio ittico: come contrastare il fenomeno”



“La Lega” - evidenzia il consigliere regionale Andrea Liverani – è vicina ai pescatori e alla FIPSAS e crede nella loro missione ecologica e sportiva. Questa sera rivendicherò il progetto di legge che ho presentato sulle concessioni delle aree di pesca e che la Regione non ha preso in considerazione, ma che dava grandi opportunità e chiarezza al settore.”