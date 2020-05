Liverani (Lega) chiede fondi per manutenzione degli impianti sportivi

"Molte strutture sportive, soprattutto di piccole dimensione, necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma le associazioni sempre più difficilmente riescono a far fronte a queste spese". A dirlo in Aula è Andrea Liverani, consigliere della Lega, che martedì mattina ha presentato un'interrogazione a risposta immediata con la quale chiedeva all'esecutivo regionale di "modificare i bandi per la concessione di contributi per eventi sportivi e per la realizzazione di progetti biennali, inserendo fra le tipologie di spesa ammissibili anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e delle strutture".

Domanda a cui ha risposto il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi: "Durante questa emergenza per il coronavirus abbiamo condotto un confronto con il mondo sportivo con il quale abbiamo stilato le priorità che sono state finanziate con tre milioni e mezzo di risorse aggiuntive. Questo non toglie che nel futuro non sia possibile programmare interventi anche in conto capitale per sostenere l'impiantistica e quindi intervenire sulle spese segnalate dai consiglieri". Risposta che non ha soddisfatto il leghista, il quale ha ribadito l'importanza di interventi celeri.