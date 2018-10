Lo stop ai diesel Euro4 entra in Consiglio comunale: gli argomenti che saranno discussi martedì

Marted' si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. Ad inizio seduta saranno discussi diversi question time: “Esentare dal divieto di circolazione i diesel euro 4 dotati di filtro delle polveri sottili” presentato da Alvaro Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna); “preoccupante la crescita dello sfruttamento del lavoro nel settore della ristorazione” presentato da Massimo Manzoli (Capogruppo Ravenna in comune); “Sull’urgenza di definire il bando di project financing per la piscina comunale” proposto da Veronica Verlicchi (capogruppo La Pigna).

Successivamente l’assessore Roberto Fagnani risponderà alle seguenti interrogazioni "Su quale destino per il locale tecnico di piazza Kennedy interrogazione ripetuta a 10 mesi di distanza" presentata da Alberto Ancarani (capogruppo Forza Italia); "Su alcuni aspetti del comparto edile\urbanistico della città: nuovo palazzo dello sport e riqualificazione stradelli retrodunali” presentata da Massimiliano Alberghini (gruppo Lega Nord); "Tempi d’attesa ai passaggi a livello" presentata da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo misto); "Su passaggio ciclo pedonale Mausoleo di Teodorico via delle Industrie grave stato di degrado che provvedimenti" presentata da Samantha Tardi (gruppo CambieRà).

L’assessore Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione presentata da Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna) “Su palazzina Ausl di via Rocca ai fossi esposta al degrado e ai bivacchi”. Seguirà la proposta di deliberazione dell’assessore Massimo Cameliani su "Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 in Lepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni". L’assessore Roberto Fagnani risponderà alla mozione presentata da Veronica Verlicchi (capogruppo La Pigna) “Per migliorare la sicurezza della viabilità nella frazione di Fosso Ghiaia”.

Seguirà la discussione dei seguenti ordini del giorno "Sulla necessità di collegare con apposito transito del servizio autobus di Start la località di San Pietro in Vincoli alla città di Ravenna e Forlì" e "Per consentire le prime 3 ore gratuite nel parcheggio dell’ospedale S. Maria delle Croci" presentati da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Sicurezza a viso scoperto” presentato da Gianfilippo Nicola Rolando e Learco Tavoni (Lega Nord).