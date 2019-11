Local tax, Fratelli d'Italia: "Il canone unico distruggerà i mercati rionali"

"All’interno della finanziaria in corso di approvazione vi è una delle tante micro tasse, le chiamano cosi, che metterà in seria difficolta la categoria degli ambulanti che dopo aver scampato, per il momento, la famigerata direttiva Bolkenstein si troveranno a fare i conti con un canone unico che di fatto raddoppia i costi per anno sostenuti dalle imprese del settore". E' l'allarme lanciato da Rudi Capucci, coordinatore Unione dei Comuni di Fratelli d'Italia.

"Questo di fatto porterà alla distruzione dei mercati rionali, in particolare quelli che si svolgono nei comuni più piccoli ma distruggeranno anche quelli storici del nostro territorio come quello di Lugo e Faenza - continua - Il mercato ambulante rappresenta l’opportunità dei fruitori di comprare a prezzi convenienti, per gli ambulanti la possibilità di lavorare, ma pensiamo anche un indotto dei centri cittadini fatto di bar e negozi già fortemente colpiti da una presenza ingombrante dei centri commerciali, dalla poca cura delle amministrazioni locali, dalle tasse e dalla burocrazia. Il silenzio dei Sindaci del territorio e assordante e ci preoccupa non poco; Fratelli d'Italia è vicina alle associazioni di categoria e ai commercianti, ci muoveremo in tutte le sedi per affrontare questa sacrosanta battaglia e per far cambiare questa norma".