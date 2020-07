Luca Coffari si dimette dal consiglio comunale di Cervia

Si è dimesso dal consiglio comunale di Cervia l'ex sindaco Luca Coffari che, dopo non essersi ricandidato alle ultime elezioni comunali, ha intrapreso un percorso all'interno della Cna. "Coffari è stato nominato assessore da Roberto Zoffoli nell'ottobre del 2010 a soli 22 anni - ricorda il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - In questi 10 anni siamo poi stati assessori nella stessa giunta, poi insieme sindaci di Cervia e di Ravenna e, sempre insieme, anche in Provincia. E' stato un grande onore lavorare con un amministratore straordinario come lui, condividere progetti, idee e anche qualche "pazzia"".

Quello di Coffari sembra essere un addio - o magari un arrivederci - alla politica, come traspare dalle parole del primo cittadino ravennate: "Dopo aver superato ogni aspettativa in un solo mandato, ha deciso che la sua strada era un'altra e, ora, sono certo che darà un contributo fortissimo al sistema delle imprese di tutto il nostro territorio - conclude de Pascale - Io, dopo anni di impegno in cui non si è mai risparmiato un secondo, dopo gioie, entusiasmi, delusioni e qualche momento veramente difficile, gli auguro buona fortuna e soprattutto gli dico grazie Luca".