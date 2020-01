"Ciao Lucia, benvenuta in Trentino": uno striscione sulla gaffe della Borgonzoni

"Ciao Lucia, benvenuta in Trentino". Mercoledì la candidata alle elezioni regionali per la presidenza della regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, si è recata a Castel Bolognese, dove insieme al coordinatore nazionale alta Italia del Popolo della Famiglia Mirko De Carli ha presentato il “Pacchetto Famiglia Emilia-Romagna" al teatrino di via Natale Rondanini.

Dopo la presentazione, la Borgonzoni si è spostata per pranzo al ristorante 'Kiwi', nei pressi della discoteca Le Cupole. E proprio nel parcheggio di fronte al ristorante, intorno alle 12, è comparso uno striscione recante la scritta "Ciao Lucia, benvenuta in Trentino". Lo striscione, che non è firmato ma che riporta il disegno di una sardina, fa riferimento a una gaffe della Borgonzoni, che qualche mese fa durante una trasmissione radio citò tra le regioni confinanti con l'Emilia-Romagna proprio il Trentino. Lo striscione è stato in breve rimosso dagli agenti della Polizia locale.