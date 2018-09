Lugo, il M5S inizia il percorso verso le elezioni comunali del 2019

Mercoledì ha avuto ufficialmente inizio il percorso che porterà il M5S alle elezioni comunali del 2019 a Lugo. Una nutrita assemblea di cittadini si è riunita nella sede dell’associazione Lugo a 5 Stelle, in via Baracca 71, dando vita ad un incontro definito dai pentastellati "decisamente proficuo, sia da un punto di vista organizzativo che in merito ai contenuti espressi, con notevole entusiasmo dei nuovi simpatizzanti del M5S e degli attivisti di vecchia data".

Durante l’incontro si sono anche formati i primi gruppi di lavoro che si occuperanno di redigere le proposte per il programma in merito a Sicurezza, Integrazione, Viabilità, Trasporti, Ambiente e Cultura. "Vogliamo partire da qui, dai contenuti, forti della rappresentatività del nostro simbolo e dell’esperienza maturata in questi anni nel consiglio comunale - commenta Domenico Coppola, capogruppo del M5S nel consiglio comunale di Lugo -. Il nostro obiettivo è quello di allargare questo tipo di incontri a tutti i cittadini che vogliono per Lugo, e per gli altri Comuni della Bassa Romagna, un nuova amministrazione e che sono pronti ad avanzare nuove proposte per tutti i temi programmatici. Infatti nei prossimi appuntamenti affronteremo anche altri argomenti con lo scopo di formare ulteriori gruppi per discutere di Sanità, Servizi Sociali, Attività Economiche, Investimenti, Rilancio del Centro Cittadino e Politiche Giovanili".

"In uno scenario politico locale così caotico e destabilizzante, siamo certi di essere un punto di riferimento e di aver contraddistinto in questi anni la nostra cifra politica attraverso comportamenti sempre schietti, chiari e completamente volti al benessere della nostra comunità. Sono fermamente convinto che nel fare politica sia necessario essere un riferimento per stile, garbo, capacità decisionale e concretezza, abbandonando i toni urlati ma anche quelli sterili di chi dice tutto per non dire niente", conclude Coppola. I prossimi appuntamenti del MoVimento 5 Stelle di Lugo saranno martedì, mercoledì 3 ottobre, martedì 9 ottobre e mercoledì 17 ottobre, sempre alle 21 in Via Baracca 71.