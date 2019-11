Lugo, si riunisce il Consiglio comunale

Giovedì 7 novembre alle 20 si riunisce nella sala consiliare della Residenza comunale (piazza Martiri 1) il Consiglio comunale di Lugo. Tra i punti all'ordine del giorno, la surrogazione di un componente nella consulta di decentramento di Belricetto, la ratifica delibera con oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 assunta in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio comunale”, la modifica del “piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”, le linee guida per la concessione in uso di edifici di proprietà comunale da destinare a centri sociali e la determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep e di riscatto dei vincoli ex art. 35 della legge 865/71, ai sensi della legge 448/98.