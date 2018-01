Mafia, richiedenti asilo e strade pericolose: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 30 gennaio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si tratteranno i seguenti question time: "Sull’interdittiva antimafia all’azienda Romagna Giochi srl“; "Situazione richiedenti asilo e/o protezione internazionale con procedimenti al di fuori delle strutture prefettizie comunali“. Seguiranno le risposte a quattro interrogazioni: "Situazione di continuo pericolo in località San Pietro in Vincoli tra incrocio viale Farini e via Senna"; “Pedoni alla deriva in via Romolo Conti”; “San Pietro in Campiano: copertura piastra polivalente senza risultati”; “Quali passi concreti della giunta?”.

Saranno discusse e votate tre proposte di deliberazione: “Approvazione bozza accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, i Servizi area Reno e Po di Volano, i Consorzi di bonifica e gli Ambiti territoriali di caccia del territorio per l'attuazione dei piani di controllo ex art.19 legge 157/1992 - anni 2018-2020 e variazione macroaggregati”; “Attuazione federalismo demaniale e conferma richiesta di trasferimento al Comune di Ravenna a titolo non oneroso del bene immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato Caserma Dante Alighieri”; “Approvazione regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche situate nell'ambito del comune di Ravenna”.

Successivamente sarà discussa una mozione presentata da un consigliere su “Unificare la Biblioteca Classense con la cultura nella stessa area dei servizi del Comune; rilanciare il Mar come prestigiosa istituzione autonoma dell’Amministrazione comunale”, unitamente alla proposta di ordine del giorno da parte di un altro consigliere sulla “Soppressione delle istituzioni culturali Biblioteca Classense e Museo d'arte della città e conseguente reinternalizzazione dei servizi al Comune di Ravenna”. Infine sarà discusso l’ordine del giorno su “Impegno della giunta a relazionare sul processo di richiesta di autonomia della Regione Emilia-Romagna”.