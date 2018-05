"Mai più fascismi, mai più razzismi": da Ravenna alla manifestazione nazionale

Il Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna aderisce alla manifestazione "Mai più fascismi, mai più razzismi". Sabato 2 giugno nella sala Re Enzo in piazza Nettuno, a Bologna, ci sarà la manifestazione nazionale Mai più fascismi, mai più razzismi. L’iniziativa avrà inizio alle 16 e sarà coordinata dal giornalista Paolo Berizzi. Interverranno Renato Balduzzi, costituzionalista; Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil; Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Carla Nespolo, Presidente nazionale Anpi. La conclusione musicale è affidata al cantautore Mirco Menna. La manifestazione è promossa da molte associazioni e forze politiche antifasciste, tra cui il Coordinamento nazionale per la Democrazia Costituzionale, a cui il Comitato di Ravenna aderisce.