Manifesti anti-aborto, via Baiona e necropoli: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 29 maggio alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Eventuale proroga per i piani di riqualificazione capanni” presentato da Lorenzo Margotti (Pd); “Al Museo nazionale di Ravenna le sale restano chiuse per carenza di personale” presentato da Massimiliano Alberghini e Samantha Gardin (Lega Nord); “Richiesta di intervento immediato sulla strada Baiona” presentato da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord); “Sulla necessità di mantenere in funzione lo sportello clienti Hera nella località di San Pietro in Vincoli” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Campagne pubblicitarie contro l’aborto: rimuovere i manifesti della campagna Prolife” presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in comune); “Come si permette il sindaco di ipotizzare la rimozione di manifesti che esprimono un libero pensiero ancorché a lui non gradito? Il neonato comitato antifascista non ha nulla da dire sul punto?” presentato da Albero Ancarani (Forza Italia); “Un sindaco non strappa i manifesti per la vita” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Il consiglio proseguirà i lavori con le interrogazioni rivolte all’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani presentate, la prima, dalla consigliera Samantha Gardin, capogruppo Lega Nord, su “Situazione di disagio nel piazzale Strocchi a San Pietro in Vincoli”; la seconda, da parte di Samantha Gardin e Massimiliano Alberghini della Lega Nord su “Agenzia mobilità romagnola cambio parametri di calcolo ripartizione costi trasporto”. L’assessora all’Urbanistica, Federica del Conte, risponderà all’interrogazione del consigliere Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, su “Preoccupazione per la necropoli sotto l’ex concessionaria Francia”.

Seguiranno la discussione e la votazione delle delibere proposte dall’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, relative a: “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strada e parcheggio in via Fosso Ghiaia, angolo via Manfredonia, a Fosso Ghiaia”; “Hera spa - contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari (patto luglio 2018/giugno2021)”; “Ravenna Farmacie srl – approvazione bilancio d’esercizio 2017”. Infine discussione e voto sulla mozione indirizzata all’assessore alla Mobilità, Roberto Fagnani, da parte del consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, sul tema “Per la distribuzione gratuita del sale antighiaccio ai residenti tenuti a spargerlo sul loro fronte stradale”.