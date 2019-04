Manifesti elettorali stracciati e adesivi antifascisti, il candidato sindaco: "Offese ridicole"

"“Russi Libera e Sicura” lista fascista? Per qualcuno che si diverte a deturpare i manifesti con la mia faccia e ad attaccare adesivi antifascisti sicuramente sì, ma credo che non ci sia affermazione più ridicola".

Andrea Flamigni, candidato sindaco per la lista Russi Libera e Sicura alle elezioni amministrative del 26 maggio, risponde così ad alcuni gesti vandalici avvenuti nella notte a Russi: "“Russi Libera e Sicura” è una lista civica con valori ben definiti, che preferisce combattere la propria battaglia elettorale con il dialogo e il rispetto, nell’interesse dei cittadini russiani. La nostra lista è nata dall’unione di tutte le realtà, civiche e di centro-destra, attive sul territorio in opposizione all’attuale maggioranza. Al centro del nostro programma ci sono il cittadino e la famiglia, le iniziative per la persona e la famiglia sono improntate al principio di solidarietà e di sussidiarietà, costituiscono un nodo centrale della pubblica amministrazione, la base di ogni altra politica di sviluppo, accrescendo così la coesione sociale nel rispetto di ogni diversità. Io, come medico ho un codice deontologico da rispettare e al primo posto metto la tutela della persona e il rispetto delle regole”.

“Preferisco combattere la mia battaglia elettorale con le proposte, i programmi e anche le critiche, ma sempre nel rispetto dell’avversario e della pluralità di idee - sottolinea il candidato - Alle offese preferisco il confronto sui temi più cari ai cittadini, poi saranno loro a decidere. Se per qualcuno è più facile rispondere con la solita caccia alle streghe dandoci dei fascisti, se ne assumerà le proprie conseguenze al momento del voto. Vogliamo un cambiamento vero e abbiamo gli strumenti per realizzarlo, il 26 maggio sarà davvero l’occasione per voltare pagina”.